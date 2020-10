Porušuje bratislavský magistrát zákon a falšuje dokumenty?

Nové vedenie bratislavského magistrátu malo byť lepšie, transparentnejšie, modernejšie. Avšak po necelých dvoch rokoch sa ukazuje, že všetko je po starom. Porušenia zákonov, aj sporné dokumenty.

Tento príbeh má dve roviny. Preto ho rozdelím do dvoch "kapitol".

Možné porušenie zákona a falošná transparentnosť

Po tom, čo som z x strán počul, že na magistráte sa zamestnáva kopec kamarátov a často je ich náplň práce len donekonečna "brainstormovať", rozhodol som sa otestovať toľko sľubovanú transparentnosť v praxi. Na základe infozákona som si vyžiadal počty zamestnancov zoskupené podľa mesiacov a oddelení, aby som videl kde sa prijíma a hlavne koľko osôb. Údaje som žiadal od roku 2010 (s poznámkou, že ak nemaju od toho roku tak nech pošlú od roku, odkedy majú) aby som si vedel spraviť prehľad naprieč volebnými cyklami. Prvú žiadosť som poslal 12.8.2020 a odvtedy s nimi hrám ping pong, kde magistrát odmieta sprístupniť údaje z rôznych dôvodov. Ani raz ma však nekontaktovali s dôvodom a snahou poskytnúť aspoň niečo, vždy len zaslali odmietavé stanovisko. Aktuálne čakám ako sa skončí odvolacie konanie a o tom asi spíšem ďalší blog. Avšak už pri tejto komunikácii to vyzerá, že magistrát porušuje zákon 305/2013, v skratke to je zákon o eGovernmente.

Podľa tohto usmernenia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by mal orgán verejnej správy doručiť rozhodnutie elektronicky v prípade, že je moja schránka na slovensko.sk aktivovaná, nie som vo výkone trestu a nejedná sa o osobitný predpis, ktorý sa môže doručovať len listinne. Magistrát mi už do schránky na slovensko.sk posiela vyrúbenie dane za nehnuteľnosť, taktiež mi tam poslal vyúčtovanie za využitie služieb zberného dvora OLO, avšak zo záhadného dôvodu, obyčajné rozhodnutie, kde píšu, že mi údaje nesprístupnia mi vždy posielajú poštou. Príde mi, že buď to robia naschvál, aby ma odradili sa s nimi naťahovať kvôli mojej infožiadosti, alebo nevedia, že takto majú komunikovať. Druhá možnosť mi však príde málo pravdepodobna, keďže samotný šéf IT na magistráte je bývalý riaditeľ NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá prevádzkuje slovensko.sk), a tak teda očakávam správne nastavené IT procesy na magistráte ohľadom elektronickej komunikácie.

Falšovanie dokumentov?

Ulica Mlynské Nivy je kvôli výstavbe novej autobusovej stanice uzatvorená už vyše roka a jej otvorenie sa stále posúva. Prvé sľuby o otvorení aspoň pre MHD v auguste 2019 už dávno boli zabudnuté, avšak posledný sľubovaný termín 1.10.2020 tiež dostal na frak. A to až dvakrát.

Ešte doobeda 1.10.2020 existoval na stránke zverejňovanie.bratislava.sk dokument s názvom "DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto a Nivy", v ktorom bolo uvedené nasledovné.

"Zároveň sa zmluvné strany dohodli na dĺžke uzávery ulice Mlynské nivy v Bratislave

v trvaní potrebnom na riadnu realizáciu Stavby, najdlhšie však do 30.09.2020."

URL tohto dokumentu bola https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=70621 avšak tá už dnes vráti len 404, dokument nenájdený. Naštastie som ho mal v cache prehliadača, tak som ho uložil ako dôkaz a vložil na službu scribd.

//www.scribd.com/embeds/478343952/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false

Dnes už však dokument s rovnakým názvom, rovnakými dátumami podpisu obsahuje tento údaj zmenený. Niekto natvrdo už v schválenom dodatku upravil 30.9.2020 na 31.12.2020. Očakával by som, že dodatočne uzavrú ďalší dodatok, ale nie. Priam na hulváta prepísali už schválený a zverejnený dokument.

Odkaz naň je TU a pre istotu som ho vložil aj na službu scribd ak by sa ho znova rozhodli upraviť.

//www.scribd.com/embeds/478344369/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false

Tu vyvstáva otázka na právnikov, či nie je takéto pozmeňovanie už zverejneného dokumentu tiež porušením zákona? Pretože to je úplne hulvátstvo, čo sa na bratislavskom magistráte predvádza a má to veľmi ďaleko od toľko sľubovanej slušnosti a transparentnosti.

Bude za to niekto niesť zodpovednosť?