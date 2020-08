Ako jednoducho vybabrať s konšpirátormi

Už v polovici marca, len chvíľku po voľbách sa vyrojili prvé hoaxy o manželovi Veroniky Remišovej ako vďaka eurofondom zarobil niekoľko miliónov. Koncom júla tento hoax nabral druhý dych, preto som skúsil uťať ho už pri rozbehu.

V apríli som uverejnil článok, kde som rozobral ako prišiel k životu spomínaný hoax. V registri partnerov verejného sektora existuje menovec manžela Veroniky Remišovej, vyše 60 ročný pán, čo si hoaxeri všimli a bez problémov tohto človeka označili ako manžela p.Remišovej a zniesla sa od nich na ňu vlna bezdôvodnej kritiky, že zrovna ona bude mať na starosti úrad spravujúci eurofondy. Predpokladám, že cez google sa dostali na môj portál UVOstat.sk a už to išlo. Všade zdieľali odkaz na profil Milana Remiša, čo doplnili urážkami na adresu ministerky.

Podľa google analytics môžem vidieť, že pôvodný hoax po pár dňoch výdatného zdieľania postupne strácal na výkonnosti a z 11 tisic návštev profilu denne sa dostala návštevnosť na 20-40 v priebehu 2 týždňov a už v máji, či začiatkom júna to bolo dokonca ani nie 10 pozretí denne.

Aj keď som pôvodne premýšlal spraviť nejakú informatívnu doplňujúcu hlášku k profilu, bolo mi jasné, že títo jednoduchší ľudia by si ju ani neprečítali, a zároveň mi už nedávalo zmysel strácať čas s niečim, čo vyprchalo.

Avšak prišla polovica júla a postupne návštevnosť profilu začala narastať. Nevedel som vyhľadať zdroj, len som videl, že gro návštev ide z facebooku a zvyšok z webmailov a diskusií na pravde. Keď však 26.júla vystrelila návštevnosť z pár stoviek k tisícke (v nedeľu býva všeobecne nižšia návštevnosť na portáli, tak sa to dalo ľahko odsledovať), podarilo sa mi nájsť na facebooku niekoľko verejných zdieľaní. Tu už to vyzeralo na cielený "útok", pretože oproti aprílu títo konšpirátori upravili rétoriku. Zobrali do úvahy vek osoby Milana Remiša z registra partnerov verejného sektora a ku pôvodnému hoaxu doplnili haldu nových urážok ako si ministerka našla o vyše 20 rokov staršieho partnera. Keďže som nemal čas na úpravu portálu, aby som jednoducho a rýchlo pridával doplňujúce komentáre ku profilom, a zároveň som tušil, že by sa taký komentár minul účinku, rozhodol som sa pre jednoduché a ako som zistil aj veľmi účinné riešenie.

Dočasne som upravil meno osoby najvýstižnejšie ako sa dalo. Len čo som túto zmenu vykonal, každý ďalší človek, čo sa k odkazu dostal buď cez rôzne konšpiračné facebook fan page, alebo cez kamaráta konšpirátora, bol asi zmätený. Jeho priatelia a obľúbené fan page tvrdia jedno a zdroj, na ktorý odkazujú, niečo iné.

Táto jednoduchá úprava dokázala to, čo som ani nečakal. Už v pondelok návštevnosť profilu namiesto nárastu klesla o 40% a deň na to dokonca o 90%. Čo bolo však ešte lepšie, konšpiračná stránka (nebudem jej tu robiť reklamu), ktorá pôvodne príspevok zdieľala a sama už dosiahla niekoľko stoviek ďalších zdieľaní, celý príspevok kompletne zmazala. To spôsobilo zmazanie príspevku u ďalších stovák ľudí. Aktuálne je návštevnosť profilu Milana Remiša opäť obyčajných 10-20 ľudí denne a vyzerá to tak, že hoaxy miznú, či sa míňajú účinku.

UVOstat.sk je portál zbierajúci dáta z rôznych verejných registrov v rámci iniciatívy open data a prepája ich medzi sebou. Viac o tomto projekte sa dozviete tu, alebo v tomto blogu.