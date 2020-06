Kde prijíma štát zamestnancov v čase korony?

Pandémia postupne ovplyvňuje pracovný trh nie len v súkromnej sfére ale aj v štátnej správe. Pripravil som preto prehľad kde a koľko štát prijíma aktuálne nových ľudí.

Mesačný sumár

Zatiaľ čo v roku 2018, či 2019 sa priemery vyhlásených výberových konaní do štátnej správy hýbali cez 600 mesačne (písal som o tom v staršom blogu), korona a pravdepodobne aj voľby udreli na štátnu správu vo veľkom. Opatrný rozbeh začiatkom roka s približne 400 vyhlásenými výberovými konaniami sa v apríli prepadli na 133, čo je najmenej za obdobie, odkedy sú dostupné dáta o výberových konaniach (od júla 2017). Keď apríl porovnám s mesačnými priemermi za minulé roky, pokles je približne až 80%.

Po kliknutí sa zobrazí graf v plnej veľkosti (UVOstat.sk)

Štatistiky

Väčšina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje. Ak vás zaujímajú kompletné štatistiky, skúste tento reportovací nástroj.

Inštitúcie a odbory

Zatiaľ čo vo februári sa do top 10 prekvapivo dostal Štatistický Úrad, kde novo prijímaní ľudia pravdepodobne súviseli s parlamentnými voľbami, v marci sa na piatom mieste a v apríli dokonca na treťom mieste v počte vyhlásených konaní umiestnil Štátny Ústav pre kontrolu liečiv, čo naznačuje, že štát potreboval nových ľudí v súvislosti s koronakrízou v tomto úrade.

Ďalším prekvapením je Štátna školská inšpekcia, ktorá sa v máji umiestnila na druhej priečke, čo je bežne miesto pre Ministerstvo vnútra, alebo Ústredie práce. Vyzerá to na nových ľudí, ktorí budú mať asi neľahkú úlohu v tejto dobe odsledovať ako sa školy popasujú s nezvyčajným školským rokom.

Okrem tohto prekvapenia sú na prvých priečkach, aj keď s oveľa nižšími číslami ako bežne Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre úplnosť musím doplniť to, čo píšem pri každej takejto analýze a na čo som bol upozornení pri prvom blogu. Pod Ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami.

Marec 2020

Názov inštitúcie počet VK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 58 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 25 Ministerstvo hospodárstva SR 13 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 Štátny Ústav pre kontrolu liečiv 9 Úrad pre verejné obstarávanie 9 Pôdohospodárska platobná agentúra 7 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 7 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 5 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5

Apríl 2020

Názov inštitúcie počet VK Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 37 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 Štátny Ústav pre kontrolu liečiv 10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 Pôdohospodárska platobná agentúra 7 Ministerstvo hospodárstva SR 6 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 Najvyšší kontrolný úrad SR 3 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3

Máj 2020

Názov inštitúcie počet VK Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 43 Štátna školská inšpekcia 37 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 Pôdohospodárska platobná agentúra 10 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 9 Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 Úrad pre verejné obstarávanie 7 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 6

Detailnejší prehľad podľa jednotlivých sekcií

Ak odfiltrujem jednotlivé inštitúcie a pozriem sa priamo na sekcie, kam sa prijímali ľudia, do popredia sa okrem klasických sekcií práce, sociálnych vecí, alebo sekcií venujúcim sa eurofondom, dostáva aj zdravotníctvo a školstvo. Zaujímavý je v apríli taktiež celkový prepad vnútra, ktoré evidentne počas pandémie stratilo zo svojej dôležitosti.

Marec 2020

Názov sekcie počet VK 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 28 2.19 - Zdravotníctvo 28 2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 20 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie 19 2.17 - Vnútro 17 2.02 - Financie 16 2.03 - Geodézia, kartografia a kataster 11 2.20 - Životné prostredie 9 2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb 9 1.01 - Riadenie štátnej služby 7

Apríl 2020

Názov sekcie počet VK 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 36 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie 13 1.01 - Riadenie štátnej služby 12 2.19 - Zdravotníctvo 12 1.02 - Kancelária predstaviteľa štátnej moci 7 2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 6 2.16 - Verejné obstarávanie 6 1.06 - Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika 6 1.07 - Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit 5 2.04 - Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví 4

Máj 2020

Názov sekcie počet VK 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 28 2.19 - Zdravotníctvo 28 2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 20 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie 19 2.17 - Vnútro 17 2.02 - Financie 16 2.03 - Geodézia, kartografia a kataster 11 2.20 - Životné prostredie 9 2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb 9 1.01 - Riadenie štátnej služby 7

Regióny

Pri pohľade na kraje sa ukazuje jedna zaujímavosť. V minulých rokoch bol súčet výberových konaní zo všetkých krajov okrem Bratislavy približne 65-80% výberových konaní samotnej Bratislavy. Zatiaľ čo v marci ten pomer klesol (52%), od apríla rapídne stúpol (87%) a vysoké hodnoty (86%) si udržal aj v máji. Bude zaujímavé sledovať či sa tento trend po ukľudnení v krajine vráti do štandardných čísel, alebo či sa viac začne prijímať mimo Bratislavského kraja.

Ak sa pozriem na samotné okresy, v máji sa bežne vysoko umiestnené okresy Banská Bystrica či Žilina prepadli, zatiaľ čo už od marca sa vyššie umiestňuje Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, či Dunajská Streda.

Vzdelanie

Vysoká škola bola podmienka pre prijatie pri skoro 90% výberových konaní, čo v štátnej správe nie je žiadne prekvapenie. Ani pandémia nezmenila praktiky štátnych inštitúcií, ktoré stále vyžadujú diplom. Je otázne či druh práce pre štát je natoľko náročný, aby až cca 90% pozícií bolo nutné obsadiť vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi.

Marec 2020

Vzdelanie Počet VK vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 150 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 34 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 16 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 12 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 9 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie 2

Apríl 2020

Vzdelanie Počet VK vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 108 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 16 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 5 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 4

Máj 2020

Vzdelanie Počet VK vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 169 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 34 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 11 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 10 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 5 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 5 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie 2 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 1

Z pohľadu cudzích jazykov taktiež žiadna zmena. Drvivá väčšina výberových konaní nemá ako podmienku žiaden cudzí jazyk.

Platové triedy a typy výberových konaní

Zatiaľ čo v marci prevládali vonkajšie výberové konania nad vnútornými (vnútorné signalizujú presun úradníkov v rámci úradov), v apríli a máji už vnútorné výberové konania počtom prekonali vonkajšie.

Pri platových triedach sa veľké prekvapenia nediali. Zatiaľ čo prvé 4 najnižšie triedy boli zastúpené len 10% vo výberových konaniach, až 25% výberových konaní bolo určených pre platovú triedu hlavný štátny radca, čo je druhá najvyššia platová trieda. Za minulé roky bola táto platová trieda tiež najviac preferovaná úradmi, ale pomerovo sa hýbala okolo 20%.

Zhrnutie

Z prehľadu platových tried, či vzdelania to vyzerá, že štát primárne prijíma vzdelaných a skúsených ľudí, čo sa nezmenilo ani v čase pandémie. Čo sa zmenilo, sú inštitúcie kam sa hľadajú noví ľudia. Celkové nízke čísla taktiež jasne dokazujú, ako veľmi táto kríza ovplyvnila prijímanie nových ľudí do štátnej správy všeobecne.

Bonus

Ak vás zaujíma detailné porovnanie s minulými rokmi, dá sa prečítať v tomto blogu, alebo si ho môžete ručne vyklikať v interaktívnom grafe. V prípade, že máte záujem o prácu v štátnej správe, môžete si na portáli UVOstat.sk nastaviť notifikácie podobne, ako napr. na portáli profesia a budú vám chodiť informácie o novo otvorených výberových konaniach.