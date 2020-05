Keď bratislavský magistrát rozhadzuje peniaze (kamarátom)

Posledné komunálne voľby sľubovali novú kultúru v politike, avšak v Bratislave to vyzerá, že všetko ostáva po starom. Peniaze sa míňajú na zbytočné veci a ešte k tomu po kamarátskej línii.

Keď Matúš Vallo vstupoval do politiky, prichádzal s plným webom sľubov, nazvaným plán Bratislava. Aj keď od jeho zvolenia neubehli ešte ani dva roky, niektoré plány a sľuby dostávajú na frak. Električka do Petržalky má zdržanie lebo magistrát nevie dodať dokumenty, zrušené parkovisko v centre mesta, ktoré sa pre vyvolených na ples povolí za smiešnu sumu, sú len niektoré z prešlapov novej politiky na magistráte.

Aktuálne mesto prichádza s plánom prerábky/rekonštrukcie kúpeľov Grössling, čo je samo o sebe podľa mňa veľmi dobrý nápad. Avšak to, ako sa o tomto projekte rozhodli informovať verejnosť je jeden veľký kamarátšaft.

V aktuálnej kríze sa niekto na magistráte rozhodol, že k tejto rekonštrukcii treba postaviť web, kde budú všetky informácie na jednom mieste. Toto je samozrejme logické a dobré rozhodnutie, avšak keď mesto verejne ohlási výpadok príjmov do pokladne v miliónoch eur, očakávam praktické a rozumne nacenené riešenie. Prezentačný, slušne vyzerajúci web s niekoľkými dôležitými informáciami pre verejnosť sa dá spraviť za cca 800 až 1500 eur. Niektoré štátne inštitúcie si takéto jednoduchšie veci dokonca riešia vo vlastnej réžii, kde im to pripraví šikovný zamestnanec v rámci svojej pracovnej náplne a pracovnej doby.

Tu je ukážka ako môže vyzerať prezentačný web pre konferenciu knižnično-informačných expertov krajín V4, postavený za niekoľko dní bez extra výdavkov danej inštitúcie (po kliknutí sa zobrazí celý web).

A tu je niečo, vytvorené kamarátmi, za 7000eur bez DPH (po kliknutí sa zobrazí celý web).

Web grossling.sk si magistrát nechal pripraviť na tri časti. Prvá, ktorá zahŕňa architektúru a dizajn stránky bola za 2990 eur bez DPH a bola dodaná Martinom Jenčom. Druhá obsahuje samotné naprogramovanie webu, čo v tomto prípade znamenalo inštaláciu redakčného systému Wordpress (väčšina hostingov to spraví na tri kliknutia) a "nahodenie" pripraveného obsahu a táto časť stála 1990 eur bez DPH u firmy vibration s.r.o. Tretia časť je špeciálne len na vytvorenie nového fontu pre účely tejto stránky a ostáva dúfať, že keď už zaň magistrát zaplatil, tak bude využitý celkovo s projektom kúpeľov.

Po prečítaní týchto faktúr a prezretia webu vyvstáva niekoľko otázok:

Bola urobená súťaž na zhotoviteľa dizajnu, programátora stránky a zhotoviteľa fontu? Zhotoviteľ dizajnu je totiž s najväčšou pravdepodobnosťou osobný kamarát primátora, keďže spoluzakladali občianske združenie "Aliancia stará tržnica"

Zamyslel sa tvorca dizajnu nad tým, že to má byť web primárne informačný, pre všetkých obyvateľov mesta, a nie rádoby umelecké vyjadrenie jeho pocitov? Áno, dizajn je veľmi subjektívna vec, avšak nikto, komu som web ukázal nepovedal nič lepšie ako "je to hrôza", či "vyzerá to ako moje prvé pokusy s webmi v 90tych rokoch"

Bolo nutné vytvoriť špeciálny font pre web kúpeľov, keď taký svätý grál Tímu Vallo, mesto Viedeň, na svojom webe používa už hotový font Lucida Sans?

Bolo vôbec nutné robiť špeciálny web pre projekt rekonštrukcie kúpeľov, keď už máme nový Metropolitný inštitút Bratislavy, kde nabrali desiatky, ak nie stovky nových ľudí, a úplne stačilo spraviť informačnú podstránku na webe MiB?

Rozumiem že na magistráte je pretlak umeleckých duší, plne podporujem architektonické súťaže na obnovu verejných priestorov, či budov, avšak v prípade informačného webu je nejaké umelecké vyjadrenie absolútna zbytočnosť. Informačný web má slúžiť všetkým obyvateľom mesta, nie len byť vyjadrením úzkej skupiny kamarátov. Taktiež hospodárenie s peniazmi na magistráte má byť efektívne a nie vyhadzovať 7000 eur na niečo, čo v aktuálnej situácii nie je vôbec potrebné a akurát to pomôže našim kamarátom preklenúť krízove časy. Zaujímalo by ma či človek, ktorý to schválil, minie z vlastnej peňaženky čo i len 100 eur na zbytočnú hlúposť ak vie, že nasledovné mesiace bude mať prepad príjomv.

Po prečítaní plánov na rekonštrukciu kúpeľov mám na záver dve bonusové otázky:

Má význam robiť knižnicu v priestoroch kúpeľov? Priestory, ktoré budu prirodzene vlhké nie sú zrovna ideálne prostredie pre skladovanie papierových kníh.

Kto bude "rezidentom" v novo vybudovanej Umeleckej rezidencii? Budú to opäť naši kamaráti, dizajnové štúdia s väzbami na magistrát, alebo sa spraví verejná súťaž s jasnými nediskriminačnými podmienkami a do priestoru sa nasťahuje aj nejaký začínajúci umelec z Medzilaboriec, ktorý práve skončil VŠMU a hľadá si priestor pre ateliér?