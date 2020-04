Životný cyklus jedného hoaxu

Pred mesiacom sa portál UVOstat stal prvý krát nástrojom na zdieľanie nepravdivých informácií, tzv. hoaxov, čo bola unikátna možnosť zanalyzovať ako prebieha samotné zdieľanie jedného hoaxu.

20.marca som si prvý krát všimol neobvyklú aktivitu na portáli. V piatok a cez víkend býva bežná menšia návštevnosť, preto keď v priebehu dňa stúpla na štvornásobok, začal som zisťovať dôvod a postupne som sa ku dnešku dopracoval k nasledujúcim výsledkom.

Začiatok

Na internete sa začala šíriť informácia o tom, že manžel Veroniky Remišovej si cez eurofondy zarobil vyše 4 milióny EUR s odkazom na profil osoby na UVOstat.sk. Samozrejme je to hoax, keďže daná osoba je len menovec s manželom Veroniky Remišovej. Preto som sa rozhodol detailne sa pozrieť na to, ako funguje takéto zdieľanie hoaxov.

Po urputnom boji s vyhľadávaním na facebooku, ktoré pravidelne nefunguje ako očakávam, som pravdepodobne našiel zdroj, kde to celé začalo. Pani, hrdá volička Štefana Harabina, objavila 18.marca meno Milan Remiš na UVOstate. Keďže portál prepája dáta z verejných registrov, veľmi rýchlo uvidela, že daný Milan Remiš je vedený ako konečný užívateľ výhod v jednej firme, ktorá sa zúčastnila verejných obstarávaní. Konkrétne ide o 27 obstarávaní firmy IPECON s.r.o. v celkovej hodnote vyše 4 milióny EUR. Tu však jej analýza skončila a nepozrela sa priamo do registra partnerov verejného sektora, kde by podľa dátumu narodenia (rok 1953) zistila, že sa nejedná o manžela Veroniky Remišovej (po tejto udalosti som doplnil vek do profilu osoby priamo na UVOstate).

Pani považujem za tvorcu tohto hoaxu z viacerých dôvodov.

Svoj status zverejnila 18.marca 21:37. V google analytics vidím prvé pozretia profilu práve vo večerných hodinách. Úplne prvé pozretie bolo až po 20:00 (www.uvostat.sk) Podľa jej statusu kde píše "Trochu som pochopila ako v registroch pracovať" to pôsobí, že ona osobne hľadala, či už na UVOstate priamo, alebo cez google meno Milan Remiš. (www.uvostat.sk)

Rýchly nábeh a rýchly pokles.

Prvotný príspevok uverejnený 18.marca večer ešte nespôsobil veľký ošial. Nasledujúci deň sa jeho 24 zdieľaní pretavilo "len" do 83 pozretí profilu, avšak v ten deň to už bolo u ďalších ľudí evidentne viac zdieľané, keďže v piatok 20.marca vystrelila návštevnosť tohto jediného profilu na celom portáli na číslo 2825.

Cez víkend návštevnosť kulminovala (7752 v sobotu a 11049 v nedeľu) až sa to dostalo k Veronike Remišovej, ktorá v pondelok, keď už návštevnosť začala klesať (9288) dementovala tento hoax.

Ďalšie dni tak rýchlo ako sledovanosť tohto profilu vystrelila, tak aj klesla z tisícov na stovky a dnes sa drží okolo troch stoviek denne.

(www.uvostat.sk)

Kadiaľ sa hoax šíril

Vďaka google analytics mám možnosť vidieť zdroj návštev profilu a teda vidieť, kde všade bol zdieľaný. Ako hlavný zdroj šírenia hoaxu slúžil facebook, odkiaľ prišlo cca 60% zvedavcov pozrieť sa, koľko to ten Milan Remiš zarobil. Ďalších vyše 25% sú podľa google analytics priame návštevy, ktoré budú pravdepodobne skopírované linky z aplikácií, či diskusií, ktoré nepovoľujú klikateľné linky (viem, že taká diskusia je napr. na zive.sk). Ďalšie veľké množstva návštev pochádzajú z diskusného systému disq.us, ktorý sa používa ako diskusný plugin na veľa weboch a taktiež z diskusií na stránke pravda.sk.

Prekvapením sú slabé čísla z ruskej sociálnej siete vkontakte (len 24 návštev), ktoré poukazujú na to, že zdielači hoaxov stále preferujú americkú sociálnu sieť. Druhým prekvapením je, že ešte stále sa aktívne zdieľajú hoaxy cez email, aj keď som si myslel, že časy "odošli tento email do troch dní a bill gates ti pošle milión" sú už za nami.

m.facebook.com 21791 (direct) 11492 facebook.com 4069 disq.us 859 l.facebook.com 653 debata.pravda.sk 624 mail.centrum.sk 376 google 189 mail.azet.sk 181 email.seznam.cz 122 lm.facebook.com 101 youtube.com 79 kosice.korzar.sme.sk 66 post.sme.sk 59 mail.google.com 50 pmail.centrum.sk 38 disqus.com 34 amail.centrum.sk 28 t-mail.centrum.sk 28 away.vk.com 24 mail.centrum.cz 18 upcmail.upc.sk 15 domov.sme.sk 14 zmail.zoznam.sk 10 t.post.sme.sk 8 l.messenger.com 6 webmail.dsidata.sk 6 bing 5 deref-gmx.net 5 webmail.antik.sk 5 mail.yahoo.com 4 orangeportal.sk 4 adfs.contiwan.com 3 exchange.zsr.sk 3 savba.savba.sk 3 touch.facebook.com 3 amail.centrum.cz 2 sk-sk.facebook.com 2 t-pmail.centrum.sk 2 t-vmail.centrum.cz 2

Záver

Často o hoaxoch čítam ako o cielenej snahe niekoho poškodiť. Tentokrát to tak však pravdepodobne nebolo. Pomýlená pani v rokoch, ktorá verí sľubom Štefana Harabina, sa zahrala na investigatívnu novinárku. Avšak bez riadneho preverenia si svojich tvrdení vypustila do svojej bubliny nepravdivú informáciu. Tu sa však ukazuje sila takejto skupiny ľudí, ktorí bez rozmyslu uveria všetkému, čo akokoľvek skritizuje ich "nepriateľa" a v priebehu 24 hodín to dokázali dostať do povedomia tisícov ľudí.

Všetky čísla sú len súvisiace priamo s profilom Ing. Milana Remiša, 66 ročného konečného užívateľa výhod firmy IPECON. Návštevy na profil tejto firmy neboli zahrnuté do štatistík v článku.

Analýza bola pôvodne uverejnená na portáli UVOstat.sk